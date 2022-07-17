“Hainler emellerini sona erdirmiş değil”
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz'u planlayanların emellerini sona erdirmediğini vurgulayarak, “Bu süreç bitmedi. Bizim her zamankinden daha uyanık olmamız lazım. Bakın tekrardan söylüyorum 15 Temmuz'u planlayanlar emellerini sona erdirmişler değil. Onlar bu ülkede yerli milli halkın seçtiği bir iktidarı asla istemezler. İstemeyeceklerdir de onun için de değişik kollardan saldıracaklar milleti bölmek isteyecekler ekonomik krizlerle daha başka entrikalarla onun için biz daha uyanık olacağız diyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmasında 15 Temmuz’a gelinen süreci anlatan milletvekili Oğuzhan Kaya, “Yargı darbesi ile MİT krizi ile gezi olaylarıyla 17/25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz hain darbesi girişimi ile başaramadıklarını ekonomik ambargolarla ekonomik baskılarla yapmak istiyorlar. 2018 yılında Türkiye'de bankalar batsın diye bir operasyon gerçekleştirmek istediler. Ve devletimizin milletimizin aldığı tedbirlerle bu da geçiştirildi. 19 yılda yaptığımız tüm iyi işlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu ekonomik sıkıntıları da dünyadaki daralmaya bağlı bu ekonomik sıkıntıları da hep beraber atlatacağız. Şunu bilmeliyiz ki 15 Temmuz bizim zaferimizle sonuçlandı ama 15 Temmuz’u planlayanlar, 15 Temmuz'da meşru iktidarı devirmeye çalışanlar 15 Temmuz'da ülkeyi bölmeye çalışanlar 15 Temmuz'da bu ülkede istediklerinin olmadığını görenler planlarında hayallerinden vazgeçmişler değiller. Herkes bunu böyle bilsin. Bu planlarını bu ülkede ekonomik baskılarla ekonomik ambargolarla devam ettiriyorlar. Biz bu bilinçle milli şuurla ve bu düşünceyle olayları değerlendirmek zorundayız.” (İHA)
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