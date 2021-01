Haftasonunda paket servisi hizmeti

Çorum halkının kaliteli, güvenli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla kurdukları Halket’e yoğun ilginin olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, İskilip Yolu 4. kilometrede bulunan açılan satış mağazasına gelenlerin her türlü et ürününü bulabildiğini vurguladı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde sokağı çıkma kısıtlaması olması sonucu Halket’in de Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, bu nedenle Halket olarak paket servis hizmetine başladıklarını, 09.00 – 16.00 saatleri arasında 0552 720 19 19 numaralı telefondan sipariş verilen ürünlerin evlere teslim edildiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)