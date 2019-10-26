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Hafızlık öğrencisi Türkiye 3.’sü oldu

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmalarında finale kadar çıkarak Türkiye 3.’sü olan Çorum Bahçelievler Kur’an Kursu Hafızlık Öğrencisi Zeynep Özcan’a altın hediye edildi.

Hafızlık öğrencisi Türkiye 3.’sü oldu

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmalarında finale kadar çıkarak Türkiye 3.’sü olan Çorum Bahçelievler Kur’an Kursu Hafızlık Öğrencisi Zeynep Özcan’a altın hediye edildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:06
Hafızlık öğrencisi Türkiye 3.’sü oldu

Sakarya’da 22 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen hafızlık yarışmasına Çorum’u temsilen katılan Bahçelievler Kız Kuran Kursu Öğrencisi Zeynep Özcan Türkiye 3.’sü oldu.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Bahçelievler Kuran Kursu Hafızlık Öğrencisi Zeynep Özcan’ın bugünlere gelmesinde emeği geçen hafızlık hocalarına ve ailesine teşekkür etti. Müftü Biçer; “Hafızlar her zaman başımızın tacıdır.” diyerek Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından karşılanan altın ödülünü hediye etti.

Müftülük makamında gerçekleşen ödül törenine, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Bahçelievler Kuran Kursu Yöneticisi Rahime Kaya, TDV Çorum Şube İşlemleri Yöneticisi Ramazan Tarık Gökçe, Öğrenci Velisi Muammer Özcan ve Türkiye 3.’sü Hafızlık Yarışması Öğrencisi Zeynep Özcan katıldı.(Haber Merkezi)

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