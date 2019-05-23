Hafızlık öğrencileri Müftü Biçer’i dinledi

Müftü Muharrem Biçer’in ziyaretinde Okul Müdürü Hayri Yıldırım, Müdür Yardımcıları ve Kur’an Kursu Öğreticileri de hazır bulundu.

Ziyareti sevinçle karşılayan öğrenciler İl Müftüsü Muharrem Biçer’i çiçeklerle karşıladı. Kız öğrencilerde 90, erkek öğrencilerde ise 110 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okuldaki öğrenciler, İl Müftüsünün tavsiye ve önerilerini can kulağı ile dinledi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında Kur’an-ı Kerim’in insan hayatında ahlaka dönüşmesi gerektiğini, hafızlığın anne-babaların evlatları için bir dua olduğunu ve öğrencilerin kendilerini aldıkları bu güzel eğitimleriyle değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Müftü Biçer, ziyaret sonunda öğrencilere iftarlık ikramında da bulundu.

(Haber Merkezi)