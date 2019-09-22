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Hafızların gurur günü

Çorum Müftülüğü Hıdırlık Kuran Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Kuran Bülbülleri İcazet töreni Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirildi.

Hafızların gurur günü

Çorum Müftülüğü Hıdırlık Kuran Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Kuran Bülbülleri İcazet töreni Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 20:50
Hafızların gurur günü

Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, 66 erkek ve 21 kız öğrencinin icazet almaya hak kazandığını ifade ederek, hafızlık müessesesinin yeniden dirildiğini ve sayının artmaya başladığını söyledi. Kuran okumanın Müslümana en çok sevap kazandıran ibadetlerden birisi olduğunu dile getiren Biçer, Kuran’ın aynı zamanda ahirette şefaat kaynağı olacağını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ise konuşmasında ümmetin en şereflilerinin Kuran’ı hatmedenler olduğunu söyledi. Çorumluların bugün en hayırlı insan grubunun icazet merasiminde bir araya geldiğini dile getiren Dinç, hafızlığın her isteyen kula nasip olmadığını söyledi. 1998 yılında hafız sayısı 5700 iken aradan geçen zamanla bu sayının 500’e kadar indiğini ancak aradan geçen 17 yıl sonra hafız olanların sayısının 10 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Hafızların arkadaşlarını da kendi çevrelerinden seçmeleri ve diğerleriyle fazla muhabbet etmemeleri tavsiyesinde bulunan Dinç, öğrencilerin kendilerini haramdan uzak tutmalarını öğütledi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri verildi törende İmam Hatip Okulları arası Kuran’ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Yaşar Şahin ve Kuran Kursları arası hafızlık yarışması bölge birincisi Selim Bal’a ödülleri verildi.

(Haber Merkezi)

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