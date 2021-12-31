Hafızlar Derneği’nden Müftü Biçer’e ziyaret
Güncel 31.12.2021, 19:11
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Evrensel Hafızlar Araştırma Derneği (EHAD) Çorum Şube Başkanı Bekir Çağlayan ve beraberindeki heyet İl Mügtüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, din görevlilerinden hafızlık yapmaya çalışanlar ile hafızlıklarını tamamlamış olanlara yönelik yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren İl Müftüsü Biçer; “Müftülük olarak hafızlarımıza elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
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