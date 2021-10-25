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Hafizelere icazet töreni 

Çorum merkez Bahçelievler Kız Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 21 kız öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Güncel 25.10.2021, 18:53
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Hafizelere icazet töreni 

Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bahçelievler Hafızlık Kız Kuran Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı (T.D.V.) Çorum Şubesi’nin katkılarıyla organize edilen hafızlık icazet töreni, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.
Kadınların da büyük ilgi gösterdiği törene; İl Müftülüğü kadın görevlileri Kur’an kursu öğreticileri ile öğrenci yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Bahçelievler Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerinden Rüveyda Aksungur’un Kur’an tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını İl Müftü Vekili Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yaptı.
İl Müftü Vekili Adnan Zeki Bıyık konuşmalarında, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde; ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir.’ buyurmuştur. Bu noktada kız öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca bu çocukları yetiştiren siz değerli velileri ve onları okutan hocalarımızı da tebrik ediyorum. Şunu unutmamak gerek insana dünyada da ahirette de yoldaş gerekli. En büyük yoldaş ise Kur’an’dır. Çünkü Peygamberimiz buyurmuştur ki: Kim Kur’an’ı okur, onu ezberler, onunla amel eder, onu hayatına uygular, onunla hem hal olursa; Kur’an o kişiye kıyamette yoldaş olur, şefaatçi olur. Dolayısıyla en büyük yoldaşı edinen sizleri kutluyorum” dedi.
Törende Kuran Kursu’nu başarıyla tamamlayarak “Hafize” olmaya hak kazanan 21 öğrenciye hocaları tarafından “onur belgeleri” verildi ve hafızlık taçları takıldı. Törende ayrıca, İl Müftülüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Kuran ziyafetleri, ilahiler, şiirler ve slayt sunumunun yapıldığı tören Alaca İlçe Vaizi Perihan Ayvalı'nın duası ile sona erdi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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