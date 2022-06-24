Hafizeler, Lalezâr Kız Kur'an Kursu’nda yetişiyor

Daha önce İl Müftülüğü hizmet binasının üst katında eğitim gören öğrenciler, inşaatını Çorum Belediyesi’nin başlattığı ve Çorumluların halkının katkılarıyla da tamamlanan yeni kurs binasında şimdi ferah ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer kurs ile alakalı yaptığı açıklamada; “Şimdiye kadar İl Müftülüğümüz üst katında sadece 55 öğrenci kapasiteli ve dört daireden çevrilmiş Çorum’umuza yakışmayan bir binada eğitime devam eden kursumuzu, Çorumlu hayırseverlerimizin de destekleriyle 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. 2022 yılı Ramazan Bayramı sonrası 55 öğrencimizi buraya taşıdık.

Yeni ve modern bir görünüme sahip kursumuza bugün itibariyle 35 öğrenci daha kayıt yaptırmış olup hafızlığa çalışan öğrenci sayımız 80'e ulaşmıştır. Bu eğitim öğretim yılının başında 100 öğrencinin üzerine ulaşacağımızı ümit ediyorum.

Kursumuz, 160 kapasiteli olup 10'ar kişilik ferah sınıfları, 4'er kişilik rahat yatakhaneleri, çalışma salonları, mescidi, bilgisayar sınıfı ile bölgemizin en büyük kurslarından biridir. Yeni dönemde öğrencilerimizi hafızlık eğitimlerinin yanı sıra halen devam eden değerler eğitimi ile beraber, el becerileri ve farklı sosyal faaliyetlerle de hem bilinçli ve kültürlü hem de marifetli nesiller yetiştirmek hedefimiz olacaktır” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

