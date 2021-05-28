Hafız din görevlileri, il birincisi olmak için yarıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca “2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle erkek din görevlilerine yönelik düzenlenen “Hafızlık Yarışması” kapsamında il birincileri belirleniyor.

Bu kapsamda, Çorum Merkez Akşemseddin Camii’nde düzenlenen yarışmada il merkezi başta olmak üzere Alaca, İskilip, Mecitözü, Sungurlu ilçelerinden toplam 5 din görevlisi hafızlık kategorisinde yarıştı.

İl Müftü Vekili Adem Aygül başkanlığında toplanan komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonunda Merkez Hıdırlık Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Ubeydullah Bozduman, il birincisi oldu.

Müftü Aygül, hafız Bozduman’a başarılar dilerken, 7 Haziran 2021 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilecek olan Hafızlık Bölge Yarışmasında Çorum’u iyi temsil etmesi için hatırlatmada bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışma sonunda dereceye girenler Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından altınla ödüllendirildi.

(Haber Merkezi)

