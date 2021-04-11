Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Arslan idaresindeki 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ünal yönetimindeki 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birisi yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araç sürücüleri Mehmet Ünal ve Ferhat Arslan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, Ramazan Top (40), Tunahan Doğu (19), Can Çetin (37), Barış Gökşen (24) ve Vural Özer (30) de ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanede tedavi altına alındı.

SENDİKA TEMSİLCİSİYMİŞ

Bu arada kazada yaşamını yitiren sürücülerden Mehmet Ünal’ın, Koop-İş Sendikası Baş temsilcisi olduğu ve Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazada yaşamını kaybeden diğer sürücü Ferhat Arslan’ın da kentte araç kiralama işi ile uğraştığı belirtildi.

(Yusuf ÇINAR)