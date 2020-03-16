Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
87888
ALTIN
310.460
DOLAR
6.4111
STERLİN
7.8860
EURO
7.1383

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek şehirler arası yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. 

Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek şehirler arası yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. 

16 Mart 2020 Pazartesi 11:46
Hafif ticari araç yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah 5.30 sıralarında Kırıkkale-Çorum karayolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Benli (43) idaresindeki 19 TV 151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek N.Ç.’nin kullandığı 29 AK 445 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne çarptı. Hurda yığınına dönen ve tavan kısmı da kopan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Halil B. (34) ağır yaralandı. 
Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan 38 yolcunun bulunduğu otobüsteki 3 personel ile 35 yolcu başka bir otobüse tahliye edilerek yoluna devam etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı tahkikat sonrası ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 
Kaza anını anlatan otobüs muavini, "Gümüşhane’den Ankara’ya seyahat ederken karşı taraftan gelen araç bizim önümüze geldi. O da kazaya neden oldu. Şoför kardeşimiz zor kontrol altına aldı. Yolcuları diğer otobüse tahliye ettik, 35 kişi vardı" dedi. 

(İHA)

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni tedbir genelgesi
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni tedbir genelgesi
YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri
YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri
Çorum’da hasta ziyaretlerine yeni düzenleme
Çorum’da hasta ziyaretlerine yeni düzenleme
Çorum'da 'koronovavirüs' paniği; sağlık ocağı dezenfekte edildi
Çorum'da 'koronovavirüs' paniği; sağlık ocağı dezenfekte edildi
VAKA SAYISI ARTTI
VAKA SAYISI ARTTI
"Hızlı tren projesinde son aşamaya geldik"
"Hızlı tren projesinde son aşamaya geldik"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim