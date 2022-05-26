Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza Sungurlu-Çorum karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Naci Çıtak (56) yönetimindeki 05 AAN 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir halinde olan Sabri Özgün yönetimindeki 60 ES 166 plakalı otomobile çarpıp tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, takla atarak tarlaya uçan hafif ticari araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada sürücü Naci Çıtak ile araçta yolcu olarak bulunan Aysel Çıtak (56), Hira Nur Gül (5), Elif Mina Gül (1), Faruk Koray Gül (31) ve Eda Gül (29) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Aysel Çıtak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



