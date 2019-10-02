Hacıpaşa Yolu onarımına yeşil ışık

Yolun hali hazırda 126-2 kontrol kesim numarası ile İl Özel İdaresi 2. derece yol hizmet ağında ve stabilize kaplama köy yolu vasfında olduğunu anlatan Yücel, , Hacıpaşa Köyünü Aksungur, Sırıklı grup köy yoluna ve devamında TCK İskilip Karayoluna bağladığının tespit edildiğini ifade eden Mehmet Yücel, bahse konu olan kısmın 1,5 km olduğunu anlattı. Mehmet Yıldırım, “İl Özel İdaresi 2. derece yol ağında bulunan bu yolun asfalt yapılması durumunda yolun akışında bir rahatlamada olacaktır. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda köy içerisinden itibaren yoldaki 1,5 km’lik kısmın yeterli ödenek ayrılması durumunda asfalt yapılması uygun olacağı kararına varılmıştır” dedi. (Haber Merkezi)