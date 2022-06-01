Hacıpaşa Muhtarı Şahinbaş vefat etti

MHP eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahinbaş'ın babası, Hacıpaşa Köyü Muhtarı Ahmet Şahinbaş, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhum Ahmet Şahinbaş’ın cenazesi saat 11.00’de hastaneden alınarak öğle namazına müteakip köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

