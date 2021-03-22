Hacımustafaoğlu: “Hükümet ülkeyi uçuruma sürüklüyor”

Geçtiğimiz Cumartesi günü ilimize gelen İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacımustafaoğlu, Sungurlu, Alaca, Osmancık ve Merkez İlçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile birlikte ilçe başkanlıklarında toplantılar gerçekleştiren Faysal Hacımustafaoğlu, teşkilatlara mahalle ve köy başkanlıklarının kuruluşu, sandık temsilcilerinin oluşturulması gibi konularda bilgi verdi.



İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacımustafaoğlu ayrıca, hükümetin ekonomik alanda tüm uyarılarına rağmen ülkeyi uçuruma sürüklediğini ifade ederek, “İYİ Parti kadroları göreve geldiğinde birçok ekonomik yeni reformları devreye sokarak halkı rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.

İYİ Parti olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Faysal Hacımustafaoğlu, yapılacak olan ilk genel seçimde iktidara geleceklerini de vurguladı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da, Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacımustafaoğlu’na İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları hakkında bilgi verdi ve Çorum teşkilatları olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını söyledi.



(Haber Merkezi)

