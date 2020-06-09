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Hacıkerim Bağlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

ÇORUM’da Hacıkerim Bağlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. 

Güncel 09.06.2020, 23:51
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Hacıkerim Bağlarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Hacıkerim Bağlarında bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde ilk incelemeleri yapılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEKÇİ “ÖLMEDEN ÖNÇE BEN GÖRDÜM” DEDİ

Şahsın cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sırasında bölgede görev yapan . İ.K., bir gün önce  ölen kişiyi  gördüğünü ve  konuşmak istemesine ve seslenmesine rağmen  şahsın bağlara doğru yürüyerek ayrıldığını söyledi.

Polis cesedin bulunduğu bağ evi sahibinin de ifadesine başvurdu.   S. T.,   bugün bağına geldiğinde şahsı yerde yatar halde  gördüğünü ve hemen güvenlik güçlerine haber verdiğini  şahsı daha önce  hiç görmediğini ve tanımadığını  söyledi.
KİMLİĞİ ÇOK GEÇMEDEN BELİRLENDİ
Öte yandan güvenlik güçlerini harekete geçiren olay sonrası yapılan araştırma ve incelemede ölü o olarak bulunan kişinin Resul A. ( 34 ) olduğu  cebinde ise  bali  paketi olduğu tespit edildi.  Şahsın kesin ölüm sebebi otopsi sonucuna göre belirleneceği öğrenildi.

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