Hacıbey Köyü’nü çekirgeler bastı

Çorum’a 30 kilometre uzaklıktaki Hacıbey Köyü sakinleri, binlerce çekirgenin istilasıyla zor günler yaşıyor. Köylüler, şuanda köy içini istila eden çekirgelerin özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve büyük zorluklarla yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar vermesinden korkan köylüler, çekirgelerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor. İlaçlama yapılmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge istilası ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Köy Muhtarı Özkan Şanan, sıcakların artmasıyla birlikte bugün ortaya çıkmaya başlayan çekirgeler yüzünden büyük sıkıntı çektiklerini anlattı.

Şanan, soruna çözüm bulunmaması halinde büyük zararlarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek; “ Sabah saatlerinde köy içini istila eden çekirgeler yüzünden köy halkı dışarı çıkamıyor. Ev kapıları açılır açılmaz çekirgeler ev içlerine akın ediyor. Şuanda köy içinini istila eden çekirgelerin ekili alanlara büyük zarar vermesinden korkuyoruz. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin biran önce köyümüze gelerek inceleme yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)