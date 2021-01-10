Hacı Seyit Gül toprağa verildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hacı Seyit Gül (86), hayata veda etti.

Merhumun cenazesi Alaca Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Mantı, Sayıştay Baş Denetçisi Bahattin Işık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta Zeki Gül olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)