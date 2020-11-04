Hacı Satılmış Akbaş vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum’un eski kaportacılarından “Hacı Usta” olarak bilinen Hacı (Satılmış) Akbaş bir süre önce yeni tip koronavirüs salgını şüphesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dün durumu ağırlaşan Hacı Akbaş yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Kiraz Akbaş’ın eşi, Ali, Aylin ve Aydın Akbaş’ın babası ve arkadaşımız Nurdan Akbaş’ın amcası Hacı Akbaş’ın cenazesi yarın (5 Kasım 2020 Perşembe) hastaneden alınarak saat 10.30’da Çiftlik Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta arkadaşımız Nurdan Akbaş olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)