Hacı Satılmış Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’un tanınmış eski kaportacılarından “Hacı Usta” olarak bilinen Hacı Satılmış Akbaş, bir süre önce yeni tip koronavirüs salgını şüphesi ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Ancak bir süredir tedavi altında tutulan Akbaş vefat etti.

Kiraz Akbaş’ın eşi, Ali, Aylin ve Aydın Akbaş’ın babası ve arkadaşımız Nurdan Akbaş’ın amcası Hacı Akbaş’ın cenazesi saat 10.30’da Çiftlik Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çorum Haber merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)