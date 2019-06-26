Hacı Ömer Cerit vefat etti

Alınan bilgiye göre yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda bulunan ve KOAH tedavisi gören Hacı Ömer Cerit bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Ceritoğlu Kiremit ve Arafat Halı sahiplerinden Fatma Cerit’in eşi, İsmail, İbrahim ve Emre Cerit ile Emine Damar’ın babaları, Nurettin ve Selim Cerit’in amcaları olan Hacı Ömer Cerit’in cenazesi yarın (27 Haziran 2019 Perşembe) saat 10.30’da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirilecek. Cerit burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)