Hacı Ömer Cerit toprağa verildi

Uzun süredir tedavi gören Hacı Ömer Cerit dün öğleden sonra hayatını kaybetmişti

Ceritoğlu Kiremit ve Arafat Halı sahiplerinden Fatma Cerit’in eşi, İsmail, İbrahim ve Emre Cerit ile Emine Damar’ın babaları, Nurettin ve Selim Cerit’in amcaları olan Hacı Ömer Cerit’in cenazesi bugün saat 10.30’da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi. Cerit burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.(Haber Merkezi)