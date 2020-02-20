Hacı Bektaş’ta önce lokma, sonra cem

Garip Aygün dede ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Hacı Bektaş Vakfı dedelerinden Şahin Polat, cemden önce lokma yenileceğini ve daha sonra cem olunacağını söyledi.

Duaz-ı imamların ve gülbengler okunacağı, semahların dönüleceği Hızır Cemi ile ilgili bilgi veren Şahin Polat, “Her darda ve zorda kalanlar mutlaka bir kurtuluş yolu veya kurtarıcı ararlar. Aleviler de kendilerine bir kurtarıcı yaratmışlar ve buna da Hızır demişler” dedi.

Kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sahibi, darda, zorda, yolda kalanların, umutsuzların umudu olan Bozatlı Hızır’ın Anadolu’da farklı şekilde yaşatıldığını kaydeden Polat, “Kimilerine göre; darda, yolda kalanların yardımına, imdadına yetişendir. Mazlumun acısına ortak olandır. Bereket dağıtandır. Yoksulun tek umududur. Sıkışanlara yardıma koşandır, düşerken tutulan daldır. Ağlarken güldürendir. Muratları veren, hasretlikleri giderip buluşturandır.

Hızır, hastaya derman dağıtandır, derde derman olandır, merhem olandır, şifa dağıtandır. O bir haldaştır, yoldaştır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)