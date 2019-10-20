Hacı Bektaş’ta Nurettin Aksoy güven tazeledi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen olağan genel kurula Vakıf Genel Başkanı Ercan Geçmez, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile vakıf üyeleri katıldı.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete, Nilgün Anaklı ve Hasan İpek’in divan heyetine seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları, mali raporlar ve tahmini bütçe okunarak kabul edildi.

TEK LİSTELİ SEÇİM

Konuşmalar, dilek ve temenniler bölümünden sonra ise tek liste halinde yapılan seçimde Nurettin Aksoy yeniden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi başkanlığına seçildi. Aksoy başkanlığındaki Vakıf Yönetim Kurulu Hüseyin Köse, Gülay Madak, Yıldız Şahin, Sultan Yıldırımgök, Garip Aygün, Ahmet Bağrıcı, Ercan Kartal ve Ali Bükücü’den oluştu.

Denetleme Kurulu Aslan Kılıç, Uğur Anaklı, Ercade Demirci, Kemal Çekici ve Ali Albayrak’tan Genel Merkez delegeleri ise Nurettin Aksoy, Abdullah Tunç, Muharrem Madak, Seyit Ali Özdemir, Turan Meriç, Aslan Erkan, Arap Ali Bükücü, Erzade Demirci, Ali Yıldırım, Sultan Yıldırımgök, Hüseyin Köse, Gülay Madak, Hüseyin Aydoğdu, Yıldız Şahin, Feride Üşüdür ve Ahmet Bağdıcı’dan oluşturuldu.

Kongrede bir teşekkür konuşması yapan Nurettin Aksoy, vakıf merkezlerinin cenaze, can yemekleri, cem erkânı ve diğer etkinlikler için artık yeterli olmadığını belirterek, yan taraftaki arsaya kültür merkezi yapılabilmesi adına yoğun bir gayret içine girdikleri ve bu kapsamda arsanın 2 dönümlük bölümünü satın aldıklarını söyledi.

Geri kalan bölümünün alınması için ise mülk sahibinin 15 Aralık’a kadar süre verdiğini kaydeden Aksoy, gerekli parayı toplayabilmek için bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini bildirdi.

Aksoy’un ardından konuşan Genel Başkan Ercan Geçmez ise “Coğrafyamızda laiklik, demokrasi, insan hakları ve özgürlüğe ihtiyaç varken, yaşam alanlarımız daraltılıyor. Kendimizi ifade etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Gönül birliği yaparsak, yan yana durursak daha güçlü oluruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)