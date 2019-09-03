Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”

12 İmam Orucu ve Yas-I Matem Orucu olarak da bilinen Muharrem Orucu’nda 3’üncü gün geride kalırken, Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi cem evinde de “Yası Muharrem Lokması” verilmeye başlandı.

11 Eylül’e kadar her akşam gün batımıyla birlikte vakıf merkezinde oruç açıldığı ve canlara lokma dağıtıldığını belirten Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, lokmanın ardından zakirler eşliğinde İmam Hüseyin, Kerbela şehitleri ve Ehlibeyt için mersiyeler okunduğunu söyledi.

Muharrem ayının aleviler için haksızlığa ve zulme karşı bir tavır alış olduğunu belirten Aksoy, “Haksızlığın, zulmün karşısında dik durmak ve haksızlığa boyun eğmemek, elbette insana yakışan en onurlu harekettir” dedi.

Alevilerin Muharrem ayı boyunca gösterişten uzak durduğunu kaydeden Aksoy, “Oruç süresince hiçbir canlıya zarar vermedikleri için hayvanların kesilmesine, kan akıtılmasına karşı çıkarlar. Hatta ve hatta aleviler yaş ağaç dahi kesmezler, bitkilere zarar vermezler. Hava kararınca oruçlarını açarlar ve öyle şaşalı sofralar kurmamaya ve bu sofralarda bulunmamaya özen gösterirler. Çünkü asıl olan aç kalmak ve “Han ı yağma” sofralarında tıka basa yemek değildir. Onlar sade ve gösterişten uzak yapılan ibadetleri tercih ederler” dedi. (Taner ŞİMŞEK)