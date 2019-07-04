Hacı Bektaş’ta kapsamlı anma

Emek ve Demokrasi Platformu’nun organize ettiği etkinlik ilgi gördü. Çorum ve Sivas’ta yaşamını yitirenler için can lokması verilen, sergi ve müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir Doğan Demir, Demokratik Alevi Dernekleri Eşbaşkanı Selda Güneş, HDP Milletvekili Alevi Dedesi Ali Kenanoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, HDP Milletvekili Zeynel Özen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgül Dede ve Dede Nurettin Aksoy birer konuşma yaparak birlik beraberlik mesajı verdi.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı haberi yarın gazetemizde bulabilirsiniz.

(Haber Merkezi)