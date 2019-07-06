Hacı Bektaş’ta kapsamlı anma

Çorum olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu, demokratik kitle örgütleri, köy ve mahalle muhtarları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Almanya başta olmak üzere yurtdışı ile Sivas ve Maraş gibi illerden de katılım sağlanan etkinlikte Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel bir açılış konuşması yaptı.

Katılımcılara Çorum ve Sivas’ta yaşamını yitirenler için can lokması verilen etkinlikte, Çorum olaylarını yansıtan gazete haberlerinin ve fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı. Daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir Doğan Demir, Demokratik Alevi Dernekleri Eşbaşkanı Selda Güneş, HDP Milletvekili Alevi Dedesi Ali Kenanoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, HDP Milletvekili Zeynel Özen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgün Dede ve Dede Nurettin Aksoy birer konuşma yaparak birlik beraberlik mesajı verdi.

Programda Türk Halk Müziği Zeynep Karababa da sahne aldı. Sanat hayatına Ankara’da devam eden Karababa’ya sazda Çorumlu öğretmen Fikret Özbolat eşlik etti. Programın son bölümünde ise İsmail Çakmak sahne alarak Pir Sultan Abdal’ın türkülerini seslendirdi.

(Volkan SINAYUÇ)