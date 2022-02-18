Hacı Bektaş’ta “Hızır Cemi”

Şubat ayının ikinci haftasına denk gelen Perşembe günü başlayan Hızır ayı dolayısıyla oruç tutan Alevi yurttaşlar, Hacı Bektaş Vakfı Cemevi’nde bir araya gelerek ibadetini yerine getirdi.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve beraberindeki dedelerin yönetiminde yapılan cem ibadetinde 12 hizmet yerine getirilerek, duaz-ı imamlar, gülbengler okundu, semah dönüldü.

Lokmalarıyla birlikte cem salonuna gelenler, dedelerin duasını aldıktan sonra yerlerine oturdu. Alevi inanışlarına göre gerçekleştirilen ve çok sayıda aşığın sazlarıyla renk kattığı törende, kurban kesilerek lokma dağıtıldı. Ceme katılan yüzlerce Alevi yurttaş, “bir ve beraberiz” mesajı verdi.

Dede Nurettin Aksoy, “İçinde bulunduğumuz ay Anadolu Alevileri’nin Hızır ayıdır. Her yılın Şubat ayında yapılan Hızır Cem'i, Alevilik inancında Allah’a sığınmak ve yaşamı yeniden canlandırmak olarak kabul edilir. Aleviler bu ayda 7 gün oruç tutarlar ve cem ibadetlerini yerine getirirler. 7. gün sonunda ise kurban kesilir. Ayrıca inancımız gereği Hızır orucunun bitimiyle birlikte 3 gün de medet mürvet orucu tutarız” dedi.

(Haber Merkezi)

