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Hacı Bektaş’ta “Hızır Cemi”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Hızır Cemi” önceki gün vakıf binasında bulunan cemevinde gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş’ta “Hızır Cemi”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Hızır Cemi” önceki gün vakıf binasında bulunan cemevinde gerçekleştirildi.

21 Şubat 2020 Cuma 21:30
Hacı Bektaş’ta “Hızır Cemi”

Hızır ayı nedeniyle oruç tutan Alevi yurttaşlar, Hacı Bektaş Vakfı Cemevi’nde bir araya gelerek ibadetini yerine getirdi.

Alevi dedelerinden Nurettin Aksoy, Şahin Polat, Arif Demiral, Garip Aygün ve Bilal dedenin yönetiminde yapılan cem ibadetinde 12 hizmet yerine getirilerek, duaz-ı imamlar, gülbengler okunup semah dönüldü.

Lokmalarıyla birlikte cem salonuna gelen vatandaşlar dedelerin duasını alarak yerine otururken, Alevi inanışlarına göre gerçekleştirilen ve çok sayıda aşığın sazlarıyla renk kattığı törende Ceme katılan yüzlerce vatandaş birlik mesajları verdi.

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