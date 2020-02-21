Hacı Bektaş’ta “Hızır Cemi”

Hızır ayı nedeniyle oruç tutan Alevi yurttaşlar, Hacı Bektaş Vakfı Cemevi’nde bir araya gelerek ibadetini yerine getirdi.

Alevi dedelerinden Nurettin Aksoy, Şahin Polat, Arif Demiral, Garip Aygün ve Bilal dedenin yönetiminde yapılan cem ibadetinde 12 hizmet yerine getirilerek, duaz-ı imamlar, gülbengler okunup semah dönüldü.

Lokmalarıyla birlikte cem salonuna gelen vatandaşlar dedelerin duasını alarak yerine otururken, Alevi inanışlarına göre gerçekleştirilen ve çok sayıda aşığın sazlarıyla renk kattığı törende Ceme katılan yüzlerce vatandaş birlik mesajları verdi.

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