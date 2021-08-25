Hacı Bektaş’ta aşure günü

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik bugün saat 17.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek. Programa, Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Zeynep Karababa deyişleriyle eşlik edecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy yaptığı açıklamada, Kerbela’nın zalimin zulmünü, acıyı; birliğe, beraberliğe, yola, erkâna, barışa, sevgiye dönüştürmek olduğunu belirtti. Aksoy, “Kerbela zulmün adıdır, mazlumların çilesidir, gözyaşıdır. Kerbela bir direncin adıdır, zalime baş eğmemektir. Kerbela Muharrem ayıdır, yası matemdir, aşuredir. Bu nedenle tüm canlarımızla Aşure Etkinliğinde birlik ve beraberlik içerisinde buluşacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

