“Hacı Bektaş’ın yolundan yürümeye devam edeceğiz”

CHP Çorum İl ve Merkez İlçe Yönetimi, 2021 yılının UNESCO tarafından “Hacı Bektaş Veli Anma ve Kutlama Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesinin anlamlı olduğunun altını çizerek, toplumun Hacı Bektaş’ın öğretilerini rehber edinerek, O’nun felsefesinin, yaşam tarzının, düşüncelerinin örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy ve yönetimi ile bir süre sohbet eden CHP heyeti, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, Hacı Bektaş Veli’nin yıllar önce dile getirdiği söylemlerin, öğretilerin günümüzde insanlık alemine ışık tuttuğunu anlatarak, O’nun yolundan yürümeye, O’nu örnek almaya devam edeceklerini söyledi.

Hacı Bektaş’ın "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" diyerek halkı birlik ve beraberliğe, doğru yolda yürümeye davet ettiğini ifade eden Tahtasız, "Eline, beline, diline sahip ol” sözleriyle de sevginin, barışın, kardeşliğin, ahlakın önemine vurgu yapıldığını dile getirdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

Ziyarete İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ile İl ve Merkez İlçe Yönetimi katıldı. (Haber Merkezi)