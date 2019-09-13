Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği işbirliğinde geleneksel hale getirilen “Aşure Günü” etkinliği 17 Eylül Salı günü düzenlenecek.
Etkinlik hakkında bilgi veren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Aşure Günü etkinliğinin Salı günü saat 17.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.
Nurettin Aksoy, 18.00’de hep birlikte lokma yenileneceğini, 19.00’da ise cem yapılacağını bildirdi. (Haber Merkezi)