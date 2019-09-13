Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği işbirliğinde geleneksel hale getirilen “Aşure Günü” etkinliği 17 Eylül Salı günü düzenlenecek.

Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği işbirliğinde geleneksel hale getirilen “Aşure Günü” etkinliği 17 Eylül Salı günü düzenlenecek.

13 Eylül 2019 Cuma 22:48
Hacı Bektaş’ın “aşure günü” etkinliği Salı günü

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği işbirliğinde geleneksel hale getirilen “Aşure Günü” etkinliği 17 Eylül Salı günü düzenlenecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Aşure Günü etkinliğinin Salı günü saat 17.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Nurettin Aksoy, 18.00’de hep birlikte lokma yenileneceğini, 19.00’da ise cem yapılacağını bildirdi.  (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu
Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Yolyapar'a taziye ziyaretleri
“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”
“Mecitözü Müftüsü görev yerini karıştırdı”
“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”
“Kadınlarımız iş hayatında da etkin olmalı”
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği
Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği projesi desteği
Çorum, en fazla şirket kurulan 33. il
Çorum, en fazla şirket kurulan 33. il
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim