Hacı Bektaş’a rıza şehri kurulacak

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binası bitişiğinde bulunan 5.5 dönümlük arsanın satın alınmasının ardından içerisinde aşevinden kreşe, toplantı salonlarından otoparkına, cem meydanından morguna yaşlı yurdundan sergi salonuna kadar bir çok bölüm bulunan kültür merkezi için yardım gecesi düzenlendi. Halkın bağışları ve etkinlik gelirleriyle satın alınan arsanın projesinin ise Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mimar Didem Tokgöz Semiz’in gayretleri ile kısa sürede hazırlandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi binası bitişiğindeki arsaya kurulacak kültür merkezi rıza şehri için Altınkaya Arena’da yapılan dayanışma gecesi büyük ilgi gördü. Meltem ve Uğur Çınar çiftinin sunduğu dayanışma gecesine Dernekler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, EMEK Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, KESK’e bağlı sendikaların başkanları, sendika, demokratik kitle örgütü, dernek temsilcileri, köy muhtarları ile yüzlerce can katıldı.

“EN KISA SÜREDE TEMEL ATACAĞIZ”

Gecenin açılışında konuşan Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, Hacı Bektaş Veli Vakfı ile güzel bir birliktelik oluşturduklarını ve canlara hizmet ettiklerini bildirdi. Şahin, “Cenaze hizmetleri, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşıyor ve yaşatıyoruz. Sizlerin desteği ile alınan 5.5 dönüm arsanın yapımını yine siz canlarımızla yapacağımız dayanışma ile gerçekleştireceğiz. En kısa sürede temel atma töreninde buluşacağız” diye konuştu.

Gecede birlik beraberliğin önemine değinilerek vakıf ve dernek binasının yanındaki arsaya hoşgörü tuğlalarından harcı sevgi ile karılmış bir dostluk ve kardeşlik merkezi inşa edileceği belirtilen Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy da tüm canlardan destek beklediklerini vurguladı.

“RIZA ŞEHRİ KURACAĞIZ”

Vakfa kazandırılan arsa için bugüne kadar destek olanlara ve geceye katılanlara teşekkür eden Dede Nurettin Aksoy, “Sevgili canlar cümlenizi saygıyla yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Alevi Kültür Merkezi Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı olarak birlikte güzel işler başardık. Bu başarımızda siz canlarımızın, dostlarımızın da katkısı çok büyük. Hizmetlerimizi gece gündüz demeden, 24 saat üzerinden yolumuzu yürütmek üzere maddi manevi kazancımızı vakfımıza canlarımıza sunduk. İŞKUR, Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İl Dernnekler Müdürlüğü işbirliğiyle eğitim kurslarımızı yapıyoruz. İki yıldır pandemi nedeni ile kısıtlı da olsa devam ediyoruz. Siz canlarımızla katkılarıyla bir rıza şehri bir kültür merkezi çoruma kazandıracağız. Emek veren gönül katan canların emekleri zayi olmasın. Yüce hak dirliğinizi birliğimizi daim etsin. Mutlaka eksiğimiz oluyor. Bütün canlar memnuniyetle dostça gelsin huzurlu olsun. Sizlere güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

Gecede daha sonra Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nin projesini hazırlayan Mimar Didem Tokgöz Semiz kürsüye gelerek projeyi tanıttı. Gelinen noktada vakıf binasının fiziki yapısının artık yetersiz kaldığını, mekan sıkıntısını giderecek olan projenin hayata geçirilmesi için tüm canlara görev düştüğünü anlatan Semiz, alınan arsanın ve üzerine kurulacak olan kültür merkezinin gelecek 50 yılın ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olduğunu, rıza şehrinin projesinin tamamlanmasında emeği bulunan ailesine teşekkür etti.

Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Derneği’nin halkoyunları ile renk kattığı gecede Zakir İsmail Güçlü ve tanınmış sanatçı Caner Gülsüm de sahne alarak davetlileri eğlendirdi. Gecede yapılan açık artırmada ise ahşap üzerine yakma bir Hacı Bektaş Veli tablosu 15 bin TL’ye Yıldız İnşaat sahibi Selahattin Yıldız’a, 19 perdeli gül burgulu özel yapım bir bağlama ise 20 bin TL karşılığında Seydi Kaya tarafından satın alındı. Seydi Kaya parayı peşin verdikten sonra bağlamayı yeniden Hacı Bektaş Vakfı’na bağışladı. Yıldız’a tabloyu Hacı Bektaş Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy verirken, Kaya’ya ise bağlamasını Ticaret Borsası Başkanı Özkubat teslim etti.

Geceye katılanlar düzenlenen bağış kampanyasına da büyük ilgi gösterdiler. Programın sunucuları Meltem ve Uğur Çınar çifti bağış yapmak isteyen herkesin ismini mikrofonlardan seslendirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

