Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’ye Çorum’dan coşkulu anma

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından UNESCO’nun 2021 yılını “Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Yılı” ilan etmesi nedeniyle kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde önceki akşam düzenlenen etkinlik saat 17.00’de başladı. Etkinliğe Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Dergahı Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy, Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Etik Kurulu Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

UNESCO’nun 12-27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği 40. Genel Konferansı'nda alınan karar uyarınca 2021 yılının Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan edildiğini hatırlatan Vakıf Şube Başkanı Nurettin Aksoy ile Vakıf yöneticisi Yıldız Şahin etkinliğin açılışında konuştu.

Programa katılan canlara “Aş ile Hoş Geldiniz” diye konuşan Nurettin Aksoy; “Böyle bir günde gönül ister ki hoşnutlukla gelelim ve hoşnutlukla gidelim. Yunus Emre ve Hacı Bektaş Yılı nedeni ile buradayız. Hacı Bektaş’ın halifesi Arık Çoban ‘Koyunbaba’da hoşnutluk ateşini yakın’ demiştir. Biz de hoş gelip, hoş gitmek adına mesafeleri koruyalım. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadınız. Gönül birliği oldu. Hoşgeldiniz, sefaler getirdiniz” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Dergah Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy’un katılımcılara seslenerek birlik beraberliğin önemini vurguladığı programa çağdaş halk ozanı Mehmet Karadağ şiirleriyle renk kattı.

Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Hacı Bektaş Vali Anadolu Kültür Vakfı’nın ortaklaşa hazırladığı halkoyunları gösterisi ile semah ile devam eden programda Vakıf zakirleri Orhan Barış Tunç ve İsmail Güçlü tarafından deyiş, mersiye ve düvaz imamlar seslendirildi.

Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin sevgi ve saygıyla anıldığı programda Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı ünlü bağlama üstadı Dertli Divani izleyenleri mest etti.



(Haber Merkezi)

