Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre etkinliği

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy’un verdiği bilgiye göre, programa, Vakıf Genel Başkanı Ercan Geçmez, Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy ve Dertli Divani katılacak. Konuşmalar, deyişler ve semahla, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre, sevgi, saygı ve coşkuyla anılacak.

(Haber Merkezi)