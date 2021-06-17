Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre etkinliği
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından, UNESCO’nun 2021 yılını “Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Yılı” ilan etmesi nedeniyle düzenlenen etkinlik bugün saat 17.00’de Vakıf Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Güncel 17.06.2021, 00:39
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Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy’un verdiği bilgiye göre, programa, Vakıf Genel Başkanı Ercan Geçmez, Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy ve Dertli Divani katılacak. Konuşmalar, deyişler ve semahla, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre, sevgi, saygı ve coşkuyla anılacak.
(Haber Merkezi)
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