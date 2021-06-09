Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre anısına 

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından, UNESCO’nun 2021 yılını “Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Yılı” ilan etmesi nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy’un verdiği bilgiye göre, 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17.00’de Vakıf Merkezi’nde başlayacak programa, Vakıf Genel Başkanı Ercan Geçmez, Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy ve Dertli Divani katılacak.

Konuşmalar, deyişler ve semahla, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre, sevgi, ssaygı ve coşkuyla anılacak.

(Haber Merkezi)

