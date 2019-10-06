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Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal denizle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme şubesi tarafından düzenlenen, Çeşme Belediyesi ve STK'lar tarafından desteklenen etkinlikle, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Çeşme'de denize batırıldı.

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal denizle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme şubesi tarafından düzenlenen, Çeşme Belediyesi ve STK'lar tarafından desteklenen etkinlikle, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Çeşme'de denize batırıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 15:36
Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal denizle buluştu

Çeşme Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Uysal ve Çeşme’de bulunan Çorumluların da hazır bulunduğu etkinlikte Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Ege Denizi'nde "Hoşgörü Merası" oluşturmak ve Çeşme'de dalış turizmine katkıda bulunmak üzere, Makri Adası yanında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakılarak, balıkların yuva yapmasına da olanak sağlandı.

Heykellerin denize batırılması öncesinde bir açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, “Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik” dedi. (İHA)

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