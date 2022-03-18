Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın Kültür Merkezi’ne ilk kazma

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Mimar Didem Tokgöz Semiz tarafından hazırlanan projenin, bir süre önce Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldıkları yemekte kamuoyuna açıklandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Arsamızı, yardımsever ve duyarlı hemşehrilerimizin destekleriyle satın aldık. Ruhsat işlemlerini de tamamlayıp inşaata başlama noktasına geldik. Kısa sürede, tüm Çorum’u ortak bir amaçta buluşturacak kapsamlı bir temel atma töreni düzenleyeceğiz. Valimizin, Belediye Başkanımızın, tüm kamu kuruluşlarımızın mesleki ve sivil toplum kuruluşlarımızın, halkımızın destekleriyle de bu kültür yuvasını elbirliğiyle yükselteceğiz.”



(Taner ŞİMŞEK)