Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın gecesinde Caner Gülsüm var

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin ortaklaşa düzenledikleri Dayanışma Gecesi, bu akşam saat 19.00’da Altınkaya Arena’da yapılacak. Geceye Caner Gülsüm ve ekibi renk katacak.

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, mevcut binanın yanındaki, halkın desteğiyle satın aldıkları binaya yapacakları kültür merkezinin tasarımını hazırladıklarını belirterek, yine yurt içindeki ve dışındaki Çorumluların destekleriyle, bu önemli kültür yuvasının temelini atmaya hazırlandıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)