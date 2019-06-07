Hacı Bektaş Veli Vakfı kermes açtı

Bahabey Caddesi Vakıfbank yanındaki işyerinde bulunan kermes açılışına Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermesin açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Ercan Geçmez, Çorum’da başarılı bir işin altına imza atıldığını söyledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin Türkiye’de Erzincan’la birlikte örnek şubelerden bir tanesi olduğunu anlatan Geçmez, “Çorum Şubesi, Alevilerin yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı oluyor. Cemevimizin mevcut hizmet binası yetersizdi. O nedenle yanındaki arsa satın alındı. Bu kermesteki ana hedeflerden bir tanesi de bu arsaya katkı sunmak” dedi.

Kermesin açılış kurdelesi Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’un okuduğu duanın ardından hep birlikte kesildi.

1 hafta boyunca açık kalacak olan kermeste ev yapımı yiyecekler, Alevilikle ilgili kitaplar ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Kermes açılışının ardından konuklara ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan dayanışma amaçlı olarak düzenlenen etkinlikte, üç gün boyunca araştırmacı-yazar Ali Yıldırım ve Piri Er de kitaplarını okurları için imzalayacak.

(Taner ŞİMŞEK)