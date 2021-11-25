Hacı Bektaş Veli Vakfı Dayanışma Gecesi yarın
Güncel 25.11.2021, 19:54
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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin ortaklaşa düzenledikleri Dayanışma Gecesi, yarın akşam saat 19.00’da Altınkaya Arena’da yapılacak.
Vakıf, mevcut binasının yanındaki arsayı, halkın bağışlarıyla ve etkinlik gelirleriyle satın almış ve burada büyük bir kültür merkezi oluşturmak üzere proje hazırlamış bulunuyor. (Haber Merkezi)
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|10
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|11
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|9
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