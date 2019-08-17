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Hacı Bektaş Veli törenlerini yine Çınar çifti sunuyor

Umut Radyo sahipleri Meltem-Uğur Çınar çifti, bu yıl da Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma törenlerinin resmi sunucusu oldu.

Hacı Bektaş Veli törenlerini yine Çınar çifti sunuyor

Umut Radyo sahipleri Meltem-Uğur Çınar çifti, bu yıl da Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma törenlerinin resmi sunucusu oldu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:33
Hacı Bektaş Veli törenlerini yine Çınar çifti sunuyor

Nevşehir’in Hacı Bektaş İlçesi’nde düzenlenen 56. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma törenleri dün başladı. Çınar çiftinin 7 yıldır başarı ile sunduğu anma törenleri, Çilehane mevkiinde Kemal Kılıçdaroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bakan Ersoy ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından çağımızın yaşayan Karacaoğlanı Musa Eroğlu’na 2019 yılı Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildi.

(Haber Merkezi)

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