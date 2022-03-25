Hacı Bektaş Vakfı’nda nevruz cemi
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği işbirliğinde düzenlenen nevruz cemi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Güncel 25.03.2022, 19:22
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UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” listesinde bulunan Dertli Divani, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği yöneticileri, zakir ve anaların da katılımıyla önce Sultan Nevruz için hazırlanan lokmalar yenildi, daha sonra da cem olundu.
Dertli Divani tarafından yürütülen cemde semahlar dönüldü, deyişler okundu.
Cem ibadetinde Sultan Nevruz’un nedeni, önemi ve İmam Ali’nin faziletleri anlatıldı.
(Haber Merkezi)
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