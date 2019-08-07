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Hacı Bektaş Vakfı’nda buluşma

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, kültür merkezi projesine destek verenlerden bir grubu, dün öğle yemeğinde buluşturdu.

Hacı Bektaş Vakfı’nda buluşma

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, kültür merkezi projesine destek verenlerden bir grubu, dün öğle yemeğinde buluşturdu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:20
Hacı Bektaş Vakfı’nda buluşma

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy ile Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın organize ettikleri yemekte, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Av.Yusuf Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, İstanbul’dan çorap sektörünün duayeni, eğitim gönüllüsü sanayici Haydar Ali Öztaş, Müteahhit Niyazi Özmercan ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile Vakıf yöneticileri bulundu.

Ahmet Ahlatcı’nın kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı ile Yönetici Asistanı Elif Aslan ise yemeğe sonradan katıldılar.

(Haber Merkezi)

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