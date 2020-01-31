Hacı Bektaş Vakfı’nda “bilgisayar” öğrendiler

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen “Kadın Hakları” söyleşisine konuşmacı olarak katılan Kadın hakları savunucusu, sendikacı, yazar, CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Dede Nurettin Aksoy ile birlikte bilgisayar kursiyerlerine sertifikalarını dağıttı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi işbirliğinde 2019 yılında 4.’sü düzenlenen 163 saatlik “Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kursu’nu tamamlayan Aysun Uçar, Belma Aygün, Cansu Bektaş, Demet Sarı, Deniz Kaya, Derya Özdemir, Kübra Topaloğlu, Leyla Çıtak, Merve Özkeçeli ile Songul Aksoylu’dan salonda bulunan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Yaşar Seyman, Ercan Geçmez, Gani Kaplan ile birlikte belgeleri veren Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy, 2019 yılında 60 kadın kursiyerin bilgisayar öğrendiğini belirterek kursun vakıfta düzenlenmesinde emeği geçen İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve HEM Müdürü Fuat Bal’a ve kurs öğretmeni Selahattin Kaya’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)