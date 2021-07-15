Hacı Bektaş Vakfı tapuyu nihayet aldı

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a konuya ilişkin bilgi verdiler.

Vakıf, devasa bir kültür merkezi planlanan 7.303 metrekarelik arsayı satın alabilmek için Çorum’da ve yurt dışındaki Çorumlular arasında geniş bir yardım kampanyası başlatmıştı. (Taner ŞİMŞEK)

