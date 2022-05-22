Hacı Bektaş Vakfı Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Semahların dönüldüğü, lokma dağıtımının yapıldığı ve halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Müftü Muharrer Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Hacı Bektaş Veli Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy, Hacı Bektaş Vakfı Genel Merkez yöneticileri, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Sunuculuğunu yıllardır bölgemizde ve yurt genelinde birçok önemli organizasyonu başarı ile sunan Umut Radyo sahipleri Meltem – Uğur Çınar çiftinin yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Konuşmaların, halk oyunları gösterilerinin ve müzik dinletisinin gerçekleştirildiği törenin ardından temel atma törenine geçildi.

İçerisinde yaşlılar yurdu, çocuk kreşi, resim – heykel – sergi salonları, tiyatro ve kongre alanlarının yer alacağı merkezin temeli, Hacı Bektaş Veli Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy ve Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak’ın dua ve gülbenglerinin ardından atıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

