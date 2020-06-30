Hacı Bektaş Vakfı Kültür Merkezi’nin tapuları alındı
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, çok kapsamlı hizmet verecek büyük bir eğitim, kültür, sanat, sosyal yaşam kompleksi kurmak üzere bir süreden beri devam eden çabalarını sonuca ulaştırarak, Vakfın mevcut binası yanındaki 4.200 metrekarelik 4 parça arsanın satın alma işlemini tamamladı ve tapularını aldı.
Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, Yönetim Kurulu üyeleri Seyit Ali Özdemir, Ercan Kartal ve Aslan Kılıç ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a konuya ilişkin bilgi verdi.
Dört parça halindeki arsaların birleştirilmesi ile ilgili teknik işlemlere başlandığını belirten Aksoy, ikinci aşamada proje ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını, bununla ilgili mimar ve mühendislerle ilgili sivil toplum kuruluşlarından görüş alacaklarını söyledi.
Arsanın alımı için başlattıkları kampanyaya göz ve gönül katan, maddi-manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ettiklerini belirten Nurettin Aksoy, “Projemizi tahakkuk ettirebilmek için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda, Belediyemizin, diğer kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve yardımsever hemşehrilerimizin yanımızda yer alacaklarına inanıyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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