Hacı Bektaş Vakfı Kültür Merkezi’nin tapuları alındı

Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, Yönetim Kurulu üyeleri Seyit Ali Özdemir, Ercan Kartal ve Aslan Kılıç ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a konuya ilişkin bilgi verdi.

Dört parça halindeki arsaların birleştirilmesi ile ilgili teknik işlemlere başlandığını belirten Aksoy, ikinci aşamada proje ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını, bununla ilgili mimar ve mühendislerle ilgili sivil toplum kuruluşlarından görüş alacaklarını söyledi.

Arsanın alımı için başlattıkları kampanyaya göz ve gönül katan, maddi-manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ettiklerini belirten Nurettin Aksoy, “Projemizi tahakkuk ettirebilmek için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda, Belediyemizin, diğer kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve yardımsever hemşehrilerimizin yanımızda yer alacaklarına inanıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)