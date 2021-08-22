Hacı Bektaş törenlerini Çınar çifti sundu

Her yıl Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve 16 Ağustos’ta başlayıp dün sona eren Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’ni bu yıl da Çorum Umut Radyo Sahipleri Meltem ve Uğur Çınar çifti sundu.

58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem CHP Genel Başkanları'ndan Murat Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)