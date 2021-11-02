Hacı Bektaş Ortaokulu’nda nefes kesen tatbikat başarısı

Çorum’un başarılı eğitimcilerinden Muharrem Olukçu’nun göreve gelmesi ile birlikte kısa sürede Bahçelievler Mahallesi’nin önemli eğitim kurumlarından biri haline gelen Hacı Bektaş Ortaokulu düzenlenen yangın ve deprem tatbikatı ile alkış topladı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Hacı Bektaş Ortaokulu işbirliğinde geçtiğimiz günlerde okulda bir tatbikat düzenlendi. 32 yıllık eğitimci olan Okul Müdürü Muharrem Olukçu başta olmak üzere okul idarecileri, öğretmenler, çalışanlar ve öğrencilerin katıldığı tatbikat başarıyla gerçekleşti.



Tatbikatta ilk olarak İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Kısım Amiri Selami Aydın ve ekibi tarafından öğrencilere yangın ve deprem konusunda kısa bir bilgilendirme yapıldı. Afetlerin insani kusurlardan olabileceği gibi doğal şartlarla da gerçekleşebileceği, afet öncesinde alacağımız tedbirler ve afet sonrasında yapacağımız müdahalelerin hayati derecede önem taşıdığı ifade eden Selami Aydın yangın ve deprem gibi afet anında sakin olmanın önemine de değindi.



Daha sonra senaryo gereği Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikat sirenlerin çalması ile başladı. Siren sesi ile birlikte öğrenciler sınıfları boşaltarak kısa sürede bahçeye indi. Toplanma alanında yapılan yoklamada öğrencilerin tamamının hazır bulunduğu tespit edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri ve okul yangın söndürme ekibi, uygulamalı olarak yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek, olası bir yangında yapılacakları tatbik etti. Öğrencilerin heyecan ve ilgiyle takip ettiği tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.



Hacı Bektaş Ortaokulu bahçesinde toplanan öğrencilerinde afet bilincinin oluşması yönündeki çalışmalar kapsamında gerçeğini aratmayacak film gibi bir tatbikat yaptıklarını belirten Okul Müdürü Olukçu, katkısı için Belediye İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Kısım Amiri Selami Aydın ve ekibine teşekkür etti.

Hacı Bektaş Ortaokulu’nun Karşıyaka İlkokulu bahçesinde yapıldığını, bir dönem Karşıyaka İlkokulu bünyesinde faaliyete geçtiklerini, daha sonra ise binalarının tamamlanması ile birlikte kendi binalarında eğitim-öğretime devam ettiklerini dile getiren Olukçu, 15 şube, 1 özel eğitim sınıfı ile 400’ün üzerinde öğrenciye hizmet veren okullarının kütüphane eksikliği için de Belediye’nin çalışma yapacağını dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

